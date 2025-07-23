Валюты / KNX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
KNX: Knight-Swift Transportation Holdings Inc
42.57 USD 0.93 (2.23%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KNX за сегодня изменился на 2.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.56, а максимальная — 42.60.
Следите за динамикой Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости KNX
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Knight-Swift EVP Liu Michael K sells $148,465 in shares
- This J B Hunt Transport Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Ciena (NYSE:CIEN), JB Hunt Transport Servs (NASDAQ:JBHT)
- UBS downgrades Knight-Swift, Schneider and J.B. Hunt on weak truck demand
- UBS downgrades Knight Transportation stock rating to Neutral on limited upside
- Knight-Swift backs proposed Union Pacific-Norfolk Southern merger
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Why Is Old Dominion (ODFL) Up 0.3% Since Last Earnings Report?
- Landstar (LSTR) Down 0.2% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Knight Transportation stock rating reiterated by Benchmark with $55 target
- Knight-Swift (KNX) Down 6.2% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Rubio announces halt to worker visas for commercial truck drivers
- Knight-Swift Q2 Earnings Surpass Estimates, Improve Year Over Year
- Knight-Swift declares quarterly dividend of $0.18 per share
- Knight-Swift Transportation: Reiterate Hold Until Earnings Growth Inflects Upwards (KNX)
- Nasdaq To Rally More Than 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Henry Schein (NASDAQ:HSIC), Imax (NYSE:IMAX)
- Knight Transportation stock price target raised to $47 by Stifel
- Knight Transportation stock rating reiterated at Buy by Benchmark
- Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:KNX)
- Knight-Swift (KNX) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Knight-Swift (KNX) Q2 2025 Earnings Transcript
- Earnings call transcript: Knight-Swift Q2 2025 EPS beats, stock rises 1.35%
- Knight-Swift Transportation Holdings (KNX) Q2 Earnings Beat Estimates
Дневной диапазон
41.56 42.60
Годовой диапазон
36.69 61.51
- Предыдущее закрытие
- 41.64
- Open
- 41.67
- Bid
- 42.57
- Ask
- 42.87
- Low
- 41.56
- High
- 42.60
- Объем
- 5.474 K
- Дневное изменение
- 2.23%
- Месячное изменение
- -1.46%
- 6-месячное изменение
- -0.30%
- Годовое изменение
- -20.93%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.