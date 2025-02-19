Dövizler / KNF
KNF: Knife Riv Holding Co
75.54 USD 0.75 (0.98%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
KNF fiyatı bugün -0.98% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 74.64 ve Yüksek fiyatı olarak 76.64 aralığında işlem gördü.
Knife Riv Holding Co hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KNF haberleri
Günlük aralık
74.64 76.64
Yıllık aralık
74.26 108.83
- Önceki kapanış
- 76.29
- Açılış
- 76.49
- Satış
- 75.54
- Alış
- 75.84
- Düşük
- 74.64
- Yüksek
- 76.64
- Hacim
- 919
- Günlük değişim
- -0.98%
- Aylık değişim
- -5.12%
- 6 aylık değişim
- -15.79%
- Yıllık değişim
- -14.75%
21 Eylül, Pazar