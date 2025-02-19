Валюты / KNF
KNF: Knife Riv Holding Co
75.43 USD 1.84 (2.38%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KNF за сегодня изменился на -2.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 75.32, а максимальная — 77.50.
Следите за динамикой Knife Riv Holding Co. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости KNF
- Is Knife River Corporation (KNF) Trading at an Attractive Valuation?
- NWPX vs. KNF: Which Stock Is the Better Value Option?
- Wells Fargo raises Knife River stock price target to $97 on growing backlog
- Knife River Q2 2025 slides: Weather, Oregon economy prompt guidance cut despite record backlog
- Knife River (KNF) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Great Lakes Dredge & Dock to Report Q2 Earnings: What's in Store?
- Here's What Investors Must Know Ahead of Fluor's Q2 Earnings Release
- Knife River (KNF) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Knife River: Lower Volume In Tons Sold May Be Offset By Current Valuation (NYSE:KNF)
- RBC initiates Knife River, Martin Marietta amid continued infrastructure spending
- Knife River stock initiated with outperform rating by RBC Capital
- MDU Resources: Powerful Tailwinds, And The Market Knows It (NYSE:MDU)
- United States Lime & Minerals: Still Not Ready For An Upgrade (NASDAQ:USLM)
- Knife River Stock: It's Not Time To Turn Bearish Just Yet (NYSE:KNF)
- Invesco Small Cap Equity Fund Q4 2024 Commentary
- Mairs & Power Small Cap Fund Q4 2024 Commentary
Дневной диапазон
75.32 77.50
Годовой диапазон
74.51 108.83
- Предыдущее закрытие
- 77.27
- Open
- 77.33
- Bid
- 75.43
- Ask
- 75.73
- Low
- 75.32
- High
- 77.50
- Объем
- 1.239 K
- Дневное изменение
- -2.38%
- Месячное изменение
- -5.26%
- 6-месячное изменение
- -15.91%
- Годовое изменение
- -14.87%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.