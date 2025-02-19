Divisas / KNF
KNF: Knife Riv Holding Co
75.15 USD 0.28 (0.37%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de KNF de hoy ha cambiado un -0.37%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 74.26, mientras que el máximo ha alcanzado 77.40.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Knife Riv Holding Co. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
KNF News
- Las acciones de Knife River tocan mínimos de 52 semanas a 74,5 dólares
- Is Knife River Corporation (KNF) Trading at an Attractive Valuation?
- NWPX vs. KNF: Which Stock Is the Better Value Option?
- Wells Fargo raises Knife River stock price target to $97 on growing backlog
- Knife River Q2 2025 slides: Weather, Oregon economy prompt guidance cut despite record backlog
- Knife River (KNF) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Great Lakes Dredge & Dock to Report Q2 Earnings: What's in Store?
- Here's What Investors Must Know Ahead of Fluor's Q2 Earnings Release
- Knife River (KNF) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Knife River: Lower Volume In Tons Sold May Be Offset By Current Valuation (NYSE:KNF)
- RBC initiates Knife River, Martin Marietta amid continued infrastructure spending
- Knife River stock initiated with outperform rating by RBC Capital
- MDU Resources: Powerful Tailwinds, And The Market Knows It (NYSE:MDU)
- United States Lime & Minerals: Still Not Ready For An Upgrade (NASDAQ:USLM)
- Knife River Stock: It's Not Time To Turn Bearish Just Yet (NYSE:KNF)
- Invesco Small Cap Equity Fund Q4 2024 Commentary
- Mairs & Power Small Cap Fund Q4 2024 Commentary
Rango diario
74.26 77.40
Rango anual
74.26 108.83
- Cierres anteriores
- 75.43
- Open
- 75.57
- Bid
- 75.15
- Ask
- 75.45
- Low
- 74.26
- High
- 77.40
- Volumen
- 1.631 K
- Cambio diario
- -0.37%
- Cambio mensual
- -5.61%
- Cambio a 6 meses
- -16.22%
- Cambio anual
- -15.19%
