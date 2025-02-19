Moedas / KNF
KNF: Knife Riv Holding Co
74.89 USD 0.26 (0.35%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KNF para hoje mudou para -0.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 74.68 e o mais alto foi 75.39.
Veja a dinâmica do par de moedas Knife Riv Holding Co. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
KNF Notícias
Faixa diária
74.68 75.39
Faixa anual
74.26 108.83
- Fechamento anterior
- 75.15
- Open
- 74.68
- Bid
- 74.89
- Ask
- 75.19
- Low
- 74.68
- High
- 75.39
- Volume
- 45
- Mudança diária
- -0.35%
- Mudança mensal
- -5.94%
- Mudança de 6 meses
- -16.51%
- Mudança anual
- -15.48%
