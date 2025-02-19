CotationsSections
Devises / KNF
Retour à Actions

KNF: Knife Riv Holding Co

75.54 USD 0.75 (0.98%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de KNF a changé de -0.98% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 74.64 et à un maximum de 76.64.

Suivez la dynamique Knife Riv Holding Co. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KNF Nouvelles

Range quotidien
74.64 76.64
Range Annuel
74.26 108.83
Clôture Précédente
76.29
Ouverture
76.49
Bid
75.54
Ask
75.84
Plus Bas
74.64
Plus Haut
76.64
Volume
919
Changement quotidien
-0.98%
Changement Mensuel
-5.12%
Changement à 6 Mois
-15.79%
Changement Annuel
-14.75%
20 septembre, samedi