Währungen / KNF
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
KNF: Knife Riv Holding Co
76.29 USD 1.14 (1.52%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KNF hat sich für heute um 1.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 74.68 bis zu einem Hoch von 77.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die Knife Riv Holding Co-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KNF News
- Knife River Aktie markiert 52-Wochen-Tief bei 74,50 USD
- Knife River stock hits 52-week low at 74.5 USD
- Is Knife River Corporation (KNF) Trading at an Attractive Valuation?
- NWPX vs. KNF: Which Stock Is the Better Value Option?
- Wells Fargo raises Knife River stock price target to $97 on growing backlog
- Knife River Q2 2025 slides: Weather, Oregon economy prompt guidance cut despite record backlog
- Knife River (KNF) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Great Lakes Dredge & Dock to Report Q2 Earnings: What's in Store?
- Here's What Investors Must Know Ahead of Fluor's Q2 Earnings Release
- Knife River (KNF) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Knife River: Lower Volume In Tons Sold May Be Offset By Current Valuation (NYSE:KNF)
- RBC initiates Knife River, Martin Marietta amid continued infrastructure spending
- Knife River stock initiated with outperform rating by RBC Capital
- MDU Resources: Powerful Tailwinds, And The Market Knows It (NYSE:MDU)
- United States Lime & Minerals: Still Not Ready For An Upgrade (NASDAQ:USLM)
- Knife River Stock: It's Not Time To Turn Bearish Just Yet (NYSE:KNF)
- Invesco Small Cap Equity Fund Q4 2024 Commentary
- Mairs & Power Small Cap Fund Q4 2024 Commentary
Tagesspanne
74.68 77.20
Jahresspanne
74.26 108.83
- Vorheriger Schlusskurs
- 75.15
- Eröffnung
- 74.68
- Bid
- 76.29
- Ask
- 76.59
- Tief
- 74.68
- Hoch
- 77.20
- Volumen
- 1.029 K
- Tagesänderung
- 1.52%
- Monatsänderung
- -4.18%
- 6-Monatsänderung
- -14.95%
- Jahresänderung
- -13.90%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K