KNF: Knife Riv Holding Co

76.29 USD 1.14 (1.52%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KNF hat sich für heute um 1.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 74.68 bis zu einem Hoch von 77.20 gehandelt.

Verfolgen Sie die Knife Riv Holding Co-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
74.68 77.20
Jahresspanne
74.26 108.83
Vorheriger Schlusskurs
75.15
Eröffnung
74.68
Bid
76.29
Ask
76.59
Tief
74.68
Hoch
77.20
Volumen
1.029 K
Tagesänderung
1.52%
Monatsänderung
-4.18%
6-Monatsänderung
-14.95%
Jahresänderung
-13.90%
