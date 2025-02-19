クォートセクション
通貨 / KNF
KNF: Knife Riv Holding Co

76.29 USD 1.14 (1.52%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KNFの今日の為替レートは、1.52%変化しました。日中、通貨は1あたり74.68の安値と77.20の高値で取引されました。

Knife Riv Holding Coダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
74.68 77.20
1年のレンジ
74.26 108.83
以前の終値
75.15
始値
74.68
買値
76.29
買値
76.59
安値
74.68
高値
77.20
出来高
1.029 K
1日の変化
1.52%
1ヶ月の変化
-4.18%
6ヶ月の変化
-14.95%
1年の変化
-13.90%
