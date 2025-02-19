通貨 / KNF
KNF: Knife Riv Holding Co
76.29 USD 1.14 (1.52%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KNFの今日の為替レートは、1.52%変化しました。日中、通貨は1あたり74.68の安値と77.20の高値で取引されました。
Knife Riv Holding Coダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KNF News
1日のレンジ
74.68 77.20
1年のレンジ
74.26 108.83
- 以前の終値
- 75.15
- 始値
- 74.68
- 買値
- 76.29
- 買値
- 76.59
- 安値
- 74.68
- 高値
- 77.20
- 出来高
- 1.029 K
- 1日の変化
- 1.52%
- 1ヶ月の変化
- -4.18%
- 6ヶ月の変化
- -14.95%
- 1年の変化
- -13.90%
