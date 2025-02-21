KMLM hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF hisse senedi 27.18 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 27.09 - 27.23 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 27.01 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 48 değerine ulaştı. KMLM canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF hisse senedi şu anda 27.18 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -3.41% ve USD değerlerini izler. KMLM hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

KMLM hisse senedi nasıl alınır? KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF hisselerini şu anki 27.18 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 27.18 ve Ask 27.48 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 48 ve günlük değişim oranı 0.33% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte KMLM fiyat hareketlerini takip edin.

KMLM hisse senedine nasıl yatırım yapılır? KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 25.28 - 28.65 ve mevcut fiyatı 27.18 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 27.18 veya Ask 27.48 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.67% ve 6 aylık değişim oranı 3.62% değerlerini karşılaştırır. KMLM fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF hisse senedi yıllık olarak 28.65 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 25.28 - 28.65). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 27.01 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF performansını takip edin.

KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF (KMLM) hisse senedi yıllık olarak en düşük 25.28 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 27.18 ve hareket ettiği yıllık aralık 25.28 - 28.65 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki KMLM fiyat hareketlerini izleyin.