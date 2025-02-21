- Panorámica
KMLM: KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
El tipo de cambio de KMLM de hoy ha cambiado un 0.56%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 27.09, mientras que el máximo ha alcanzado 27.23.
Siga la dinámica de la pareja de divisas KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KMLM News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de KMLM hoy?
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF (KMLM) se evalúa hoy en 27.16. El instrumento se negocia dentro de 27.09 - 27.23; el cierre de ayer ha sido 27.01 y el volumen comercial ha alcanzado 87. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios KMLM en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF?
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF se evalúa actualmente en 27.16. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -3.48% y USD. Monitoree los movimientos de KMLM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de KMLM?
Puede comprar acciones de KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF (KMLM) al precio actual de 27.16. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 27.16 o 27.46, mientras que 87 y 0.26% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de KMLM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de KMLM?
Invertir en KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF implica tener en cuenta el rango anual 25.28 - 28.65 y el precio actual 27.16. Muchos comparan 0.59% y 3.55% antes de colocar órdenes en 27.16 o 27.46. Estudie los cambios diarios de precios de KMLM en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF?
El precio más alto de KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF (KMLM) en el último año ha sido 28.65. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 25.28 - 28.65, una comparación con 27.01 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF?
El precio más bajo de KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF (KMLM) para el año ha sido 25.28. La comparación con los actuales 27.16 y 25.28 - 28.65 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de KMLM en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de KMLM?
En el pasado, KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 27.01 y -3.48% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 27.01
- Open
- 27.09
- Bid
- 27.16
- Ask
- 27.46
- Low
- 27.09
- High
- 27.23
- Volumen
- 87
- Cambio diario
- 0.56%
- Cambio mensual
- 0.59%
- Cambio a 6 meses
- 3.55%
- Cambio anual
- -3.48%
