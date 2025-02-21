- Panoramica
KMLM: KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
Il tasso di cambio KMLM ha avuto una variazione del 0.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.09 e ad un massimo di 27.23.
Segui le dinamiche di KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
KMLM News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni KMLM oggi?
Oggi le azioni KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF sono prezzate a 27.15. Viene scambiato all'interno di 27.09 - 27.23, la chiusura di ieri è stata 27.01 e il volume degli scambi ha raggiunto 35. Il grafico dei prezzi in tempo reale di KMLM mostra questi aggiornamenti.
Le azioni KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF pagano dividendi?
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF è attualmente valutato a 27.15. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -3.52% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di KMLM.
Come acquistare azioni KMLM?
Puoi acquistare azioni KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF al prezzo attuale di 27.15. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 27.15 o 27.45, mentre 35 e 0.22% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di KMLM sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni KMLM?
Investire in KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF implica considerare l'intervallo annuale 25.28 - 28.65 e il prezzo attuale 27.15. Molti confrontano 0.56% e 3.51% prima di effettuare ordini su 27.15 o 27.45. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di KMLM con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF?
Il prezzo massimo di KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF nell'ultimo anno è stato 28.65. All'interno di 25.28 - 28.65, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 27.01 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF?
Il prezzo più basso di KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF (KMLM) nel corso dell'anno è stato 25.28. Confrontandolo con gli attuali 27.15 e 25.28 - 28.65 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda KMLM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di KMLM?
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 27.01 e -3.52%.
- Chiusura Precedente
- 27.01
- Apertura
- 27.09
- Bid
- 27.15
- Ask
- 27.45
- Minimo
- 27.09
- Massimo
- 27.23
- Volume
- 35
- Variazione giornaliera
- 0.52%
- Variazione Mensile
- 0.56%
- Variazione Semestrale
- 3.51%
- Variazione Annuale
- -3.52%
