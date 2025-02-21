- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
KMLM: KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
Курс KMLM за сегодня изменился на 0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.09, а максимальная — 27.23.
Следите за динамикой KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости KMLM
- Time for Defensive ETFs on Renewed Trump Tariff Threats?
- KMLM: Signal Vs. Noise – Navigating Today's Trend Following Landscape And Q2 Review
- Undercovered ETFs: Managed Futures, India, Europe, Value +
- KMLM: An Underappreciated Hedge (NYSEARCA:KMLM)
- DBMF: An Excellent ETF For Improved Portfolio Performance
- CTA ETF: I'm Upping My Exposure To Managed Futures (NYSEARCA:CTA)
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KMLM сегодня?
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF (KMLM) сегодня оценивается на уровне 27.18. Инструмент торгуется в пределах 27.09 - 27.23, вчерашнее закрытие составило 27.01, а торговый объем достиг 48. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KMLM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF?
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF в настоящее время оценивается в 27.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.41% и USD. Отслеживайте движения KMLM на графике в реальном времени.
Как купить акции KMLM?
Вы можете купить акции KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF (KMLM) по текущей цене 27.18. Ордера обычно размещаются около 27.18 или 27.48, тогда как 48 и 0.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KMLM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KMLM?
Инвестирование в KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 25.28 - 28.65 и текущей цены 27.18. Многие сравнивают 0.67% и 3.62% перед размещением ордеров на 27.18 или 27.48. Изучайте ежедневные изменения цены KMLM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF?
Самая высокая цена KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF (KMLM) за последний год составила 28.65. Акции заметно колебались в пределах 25.28 - 28.65, сравнение с 27.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF?
Самая низкая цена KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF (KMLM) за год составила 25.28. Сравнение с текущими 27.18 и 25.28 - 28.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KMLM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KMLM?
В прошлом KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.01 и -3.41% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.01
- Open
- 27.09
- Bid
- 27.18
- Ask
- 27.48
- Low
- 27.09
- High
- 27.23
- Объем
- 48
- Дневное изменение
- 0.63%
- Месячное изменение
- 0.67%
- 6-месячное изменение
- 3.62%
- Годовое изменение
- -3.41%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.