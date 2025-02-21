- Visão do mercado
KMLM: KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
A taxa do KMLM para hoje mudou para 0.52%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.09 e o mais alto foi 27.23.
Veja a dinâmica do par de moedas KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
KMLM Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de KMLM hoje?
Hoje KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF (KMLM) está avaliado em 27.15. O instrumento é negociado dentro de 27.09 - 27.23, o fechamento de ontem foi 27.01, e o volume de negociação atingiu 35. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de KMLM em tempo real.
As ações de KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF pagam dividendos?
Atualmente KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF está avaliado em 27.15. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -3.52% e USD. Monitore os movimentos de KMLM no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de KMLM?
Você pode comprar ações de KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF (KMLM) pelo preço atual 27.15. Ordens geralmente são executadas perto de 27.15 ou 27.45, enquanto 35 e 0.22% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de KMLM no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de KMLM?
Investir em KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF envolve considerar a faixa anual 25.28 - 28.65 e o preço atual 27.15. Muitos comparam 0.56% e 3.51% antes de enviar ordens em 27.15 ou 27.45. Estude as mudanças diárias de preço de KMLM no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF?
O maior preço de KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF (KMLM) no último ano foi 28.65. As ações oscilaram bastante dentro de 25.28 - 28.65, e a comparação com 27.01 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF?
O menor preço de KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF (KMLM) no ano foi 25.28. A comparação com o preço atual 27.15 e 25.28 - 28.65 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de KMLM em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de KMLM?
No passado KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 27.01 e -3.52% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 27.01
- Open
- 27.09
- Bid
- 27.15
- Ask
- 27.45
- Low
- 27.09
- High
- 27.23
- Volume
- 35
- Mudança diária
- 0.52%
- Mudança mensal
- 0.56%
- Mudança de 6 meses
- 3.51%
- Mudança anual
- -3.52%
