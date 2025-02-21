报价部分
货币 / KMLM
回到股票

KMLM: KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF

27.15 USD 0.14 (0.52%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日KMLM汇率已更改0.52%。当日，交易品种以低点27.09和高点27.23进行交易。

关注KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KMLM新闻

常见问题解答

KMLM股票今天的价格是多少？

KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF股票今天的定价为27.15。它在27.09 - 27.23范围内交易，昨天的收盘价为27.01，交易量达到35。KMLM的实时价格图表显示了这些更新。

KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF股票是否支付股息？

KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF目前的价值为27.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.52%和USD。实时查看图表以跟踪KMLM走势。

如何购买KMLM股票？

您可以以27.15的当前价格购买KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF股票。订单通常设置在27.15或27.45附近，而35和0.22%显示市场活动。立即关注KMLM的实时图表更新。

如何投资KMLM股票？

投资KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF需要考虑年度范围25.28 - 28.65和当前价格27.15。许多人在以27.15或27.45下订单之前，会比较0.56%和。实时查看KMLM价格图表，了解每日变化。

KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF的最高价格是28.65。在25.28 - 28.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF的绩效。

KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF股票的最低价格是多少？

KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF（KMLM）的最低价格为25.28。将其与当前的27.15和25.28 - 28.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KMLM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KMLM股票是什么时候拆分的？

KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.01和-3.52%中可见。

日范围
27.09 27.23
年范围
25.28 28.65
前一天收盘价
27.01
开盘价
27.09
卖价
27.15
买价
27.45
最低价
27.09
最高价
27.23
交易量
35
日变化
0.52%
月变化
0.56%
6个月变化
3.51%
年变化
-3.52%
13 十月, 星期一
00:00
ALL
IMF峰会
实际值
预测值
前值
11:00
ALL
石油输出国组织(OPEC)月度石油市场报告
实际值
预测值
前值