KMLM: KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
今日KMLM汇率已更改0.52%。当日，交易品种以低点27.09和高点27.23进行交易。
关注KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KMLM新闻
- Time for Defensive ETFs on Renewed Trump Tariff Threats?
- KMLM: Signal Vs. Noise – Navigating Today's Trend Following Landscape And Q2 Review
- Undercovered ETFs: Managed Futures, India, Europe, Value +
- KMLM: An Underappreciated Hedge (NYSEARCA:KMLM)
- DBMF: An Excellent ETF For Improved Portfolio Performance
- CTA ETF: I'm Upping My Exposure To Managed Futures (NYSEARCA:CTA)
常见问题解答
KMLM股票今天的价格是多少？
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF股票今天的定价为27.15。它在27.09 - 27.23范围内交易，昨天的收盘价为27.01，交易量达到35。KMLM的实时价格图表显示了这些更新。
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF股票是否支付股息？
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF目前的价值为27.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.52%和USD。实时查看图表以跟踪KMLM走势。
如何购买KMLM股票？
您可以以27.15的当前价格购买KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF股票。订单通常设置在27.15或27.45附近，而35和0.22%显示市场活动。立即关注KMLM的实时图表更新。
如何投资KMLM股票？
投资KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF需要考虑年度范围25.28 - 28.65和当前价格27.15。许多人在以27.15或27.45下订单之前，会比较0.56%和。实时查看KMLM价格图表，了解每日变化。
KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF的最高价格是28.65。在25.28 - 28.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF的绩效。
KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF股票的最低价格是多少？
KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF（KMLM）的最低价格为25.28。将其与当前的27.15和25.28 - 28.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KMLM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KMLM股票是什么时候拆分的？
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.01和-3.52%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.01
- 开盘价
- 27.09
- 卖价
- 27.15
- 买价
- 27.45
- 最低价
- 27.09
- 最高价
- 27.23
- 交易量
- 35
- 日变化
- 0.52%
- 月变化
- 0.56%
- 6个月变化
- 3.51%
- 年变化
- -3.52%