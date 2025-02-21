- Aperçu
KMLM: KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
Le taux de change de KMLM a changé de 0.52% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 27.09 et à un maximum de 27.23.
Suivez la dynamique KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KMLM Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action KMLM aujourd'hui ?
L'action KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF est cotée à 27.15 aujourd'hui. Elle se négocie dans 27.09 - 27.23, a clôturé hier à 27.01 et son volume d'échange a atteint 35. Le graphique en temps réel du cours de KMLM présente ces mises à jour.
L'action KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF verse-t-elle des dividendes ?
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF est actuellement valorisé à 27.15. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -3.52% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de KMLM.
Comment acheter des actions KMLM ?
Vous pouvez acheter des actions KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF au cours actuel de 27.15. Les ordres sont généralement placés à proximité de 27.15 ou de 27.45, le 35 et le 0.22% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de KMLM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action KMLM ?
Investir dans KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 25.28 - 28.65 et le prix actuel 27.15. Beaucoup comparent 0.56% et 3.51% avant de passer des ordres à 27.15 ou 27.45. Consultez le graphique du cours de KMLM en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF ?
Le cours le plus élevé de KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF l'année dernière était 28.65. Au cours de 25.28 - 28.65, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 27.01 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF ?
Le cours le plus bas de KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF (KMLM) sur l'année a été 25.28. Sa comparaison avec 27.15 et 25.28 - 28.65 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de KMLM sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action KMLM a-t-elle été divisée ?
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 27.01 et -3.52% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 27.01
- Ouverture
- 27.09
- Bid
- 27.15
- Ask
- 27.45
- Plus Bas
- 27.09
- Plus Haut
- 27.23
- Volume
- 35
- Changement quotidien
- 0.52%
- Changement Mensuel
- 0.56%
- Changement à 6 Mois
- 3.51%
- Changement Annuel
- -3.52%
