KMLM: KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
Der Wechselkurs von KMLM hat sich für heute um 0.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.09 bis zu einem Hoch von 27.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von KMLM heute?
Die Aktie von KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF (KMLM) notiert heute bei 27.16. Sie wird innerhalb einer Spanne von 27.09 - 27.23 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 27.01 und das Handelsvolumen erreichte 87. Das Live-Chart von KMLM zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie KMLM Dividenden?
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF wird derzeit mit 27.16 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -3.48% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von KMLM zu verfolgen.
Wie kaufe ich KMLM-Aktien?
Sie können Aktien von KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF (KMLM) zum aktuellen Kurs von 27.16 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 27.16 oder 27.46 platziert, während 87 und 0.26% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von KMLM auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in KMLM-Aktien?
Bei einer Investition in KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF müssen die jährliche Spanne 25.28 - 28.65 und der aktuelle Kurs 27.16 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.59% und 3.55%, bevor sie Orders zu 27.16 oder 27.46 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von KMLM.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF?
Der höchste Kurs von KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF (KMLM) im vergangenen Jahr lag bei 28.65. Innerhalb von 25.28 - 28.65 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 27.01 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF?
Der niedrigste Kurs von KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF (KMLM) im Laufe des Jahres betrug 25.28. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 27.16 und der Spanne 25.28 - 28.65 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von KMLM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von KMLM statt?
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 27.01 und -3.48% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.01
- Eröffnung
- 27.09
- Bid
- 27.16
- Ask
- 27.46
- Tief
- 27.09
- Hoch
- 27.23
- Volumen
- 87
- Tagesänderung
- 0.56%
- Monatsänderung
- 0.59%
- 6-Monatsänderung
- 3.55%
- Jahresänderung
- -3.48%
