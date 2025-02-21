クォートセクション
KMLM: KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF

27.16 USD 0.15 (0.56%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KMLMの今日の為替レートは、0.56%変化しました。日中、通貨は1あたり27.09の安値と27.23の高値で取引されました。

KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

KMLM News

よくあるご質問

KMLM株の現在の価格は？

KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETFの株価は本日27.16です。27.09 - 27.23内で取引され、前日の終値は27.01、取引量は87に達しました。KMLMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETFの株は配当を出しますか？

KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETFの現在の価格は27.16です。配当方針は会社によりますが、投資家は-3.48%やUSDにも注目します。KMLMの動きはライブチャートで確認できます。

KMLM株を買う方法は？

KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETFの株は現在27.16で購入可能です。注文は通常27.16または27.46付近で行われ、87や0.26%が市場の動きを示します。KMLMの最新情報はライブチャートで確認できます。

KMLM株に投資する方法は？

KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETFへの投資では、年間の値幅25.28 - 28.65と現在の27.16を考慮します。注文は多くの場合27.16や27.46で行われる前に、0.59%や3.55%と比較されます。KMLMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETFの株の最高値は？

KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETFの過去1年の最高値は28.65でした。25.28 - 28.65内で株価は大きく変動し、27.01と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETFの株の最低値は？

KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF(KMLM)の年間最安値は25.28でした。現在の27.16や25.28 - 28.65と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。KMLMの動きはライブチャートで確認できます。

KMLMの株式分割はいつ行われましたか？

KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、27.01、-3.48%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
27.09 27.23
1年のレンジ
25.28 28.65
以前の終値
27.01
始値
27.09
買値
27.16
買値
27.46
安値
27.09
高値
27.23
出来高
87
1日の変化
0.56%
1ヶ月の変化
0.59%
6ヶ月の変化
3.55%
1年の変化
-3.48%
