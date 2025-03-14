Dövizler / KLXE
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
KLXE: KLX Energy Services Holdings Inc
1.86 USD 0.06 (3.33%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
KLXE fiyatı bugün 3.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.77 ve Yüksek fiyatı olarak 1.88 aralığında işlem gördü.
KLX Energy Services Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KLXE haberleri
- Klx Energy Services Posts 3% Sales Gain
- KLX Energy Services (KLXE) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- KLX Energy earnings missed by $0.46, revenue fell short of estimates
- Flotek Industries (FTK) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Core Laboratories (CLB) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Baker Hughes (BKR) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Klx Energy Services director McCaffrey sells $97,587 in stock
- US gas players refocus on Haynesville basin, buoyed by Trump LNG plans
- KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
1.77 1.88
Yıllık aralık
1.46 7.40
- Önceki kapanış
- 1.80
- Açılış
- 1.79
- Satış
- 1.86
- Alış
- 2.16
- Düşük
- 1.77
- Yüksek
- 1.88
- Hacim
- 221
- Günlük değişim
- 3.33%
- Aylık değişim
- -4.62%
- 6 aylık değişim
- -45.77%
- Yıllık değişim
- -65.56%
21 Eylül, Pazar