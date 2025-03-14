Währungen / KLXE
KLXE: KLX Energy Services Holdings Inc
1.84 USD 0.04 (2.22%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KLXE hat sich für heute um 2.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.77 bis zu einem Hoch von 1.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die KLX Energy Services Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.77 1.84
Jahresspanne
1.46 7.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.80
- Eröffnung
- 1.79
- Bid
- 1.84
- Ask
- 2.14
- Tief
- 1.77
- Hoch
- 1.84
- Volumen
- 83
- Tagesänderung
- 2.22%
- Monatsänderung
- -5.64%
- 6-Monatsänderung
- -46.36%
- Jahresänderung
- -65.93%
