KLXE: KLX Energy Services Holdings Inc
1.81 USD 0.03 (1.63%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de KLXE de hoy ha cambiado un -1.63%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.80, mientras que el máximo ha alcanzado 1.88.
Siga la dinámica de la pareja de divisas KLX Energy Services Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KLXE News
- Klx Energy Services Posts 3% Sales Gain
- KLX Energy Services (KLXE) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- KLX Energy earnings missed by $0.46, revenue fell short of estimates
- Flotek Industries (FTK) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Core Laboratories (CLB) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Baker Hughes (BKR) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Klx Energy Services director McCaffrey sells $97,587 in stock
- US gas players refocus on Haynesville basin, buoyed by Trump LNG plans
- KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
1.80 1.88
Rango anual
1.46 7.40
- Cierres anteriores
- 1.84
- Open
- 1.83
- Bid
- 1.81
- Ask
- 2.11
- Low
- 1.80
- High
- 1.88
- Volumen
- 108
- Cambio diario
- -1.63%
- Cambio mensual
- -7.18%
- Cambio a 6 meses
- -47.23%
- Cambio anual
- -66.48%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B