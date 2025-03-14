Валюты / KLXE
KLXE: KLX Energy Services Holdings Inc
1.84 USD 0.05 (2.79%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KLXE за сегодня изменился на 2.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.73, а максимальная — 1.84.
Следите за динамикой KLX Energy Services Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости KLXE
- Klx Energy Services Posts 3% Sales Gain
- KLX Energy Services (KLXE) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- KLX Energy earnings missed by $0.46, revenue fell short of estimates
- Flotek Industries (FTK) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Core Laboratories (CLB) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Baker Hughes (BKR) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Klx Energy Services director McCaffrey sells $97,587 in stock
- US gas players refocus on Haynesville basin, buoyed by Trump LNG plans
- KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
1.73 1.84
Годовой диапазон
1.46 7.40
- Предыдущее закрытие
- 1.79
- Open
- 1.80
- Bid
- 1.84
- Ask
- 2.14
- Low
- 1.73
- High
- 1.84
- Объем
- 140
- Дневное изменение
- 2.79%
- Месячное изменение
- -5.64%
- 6-месячное изменение
- -46.36%
- Годовое изменение
- -65.93%
