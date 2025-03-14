通貨 / KLXE
KLXE: KLX Energy Services Holdings Inc
1.80 USD 0.01 (0.55%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KLXEの今日の為替レートは、-0.55%変化しました。日中、通貨は1あたり1.75の安値と1.88の高値で取引されました。
KLX Energy Services Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
KLXE News
- Klx Energy Services Posts 3% Sales Gain
- KLX Energy Services (KLXE) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- KLX Energy earnings missed by $0.46, revenue fell short of estimates
- Flotek Industries (FTK) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Core Laboratories (CLB) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Baker Hughes (BKR) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Klx Energy Services director McCaffrey sells $97,587 in stock
- US gas players refocus on Haynesville basin, buoyed by Trump LNG plans
- KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
1.75 1.88
1年のレンジ
1.46 7.40
- 以前の終値
- 1.81
- 始値
- 1.81
- 買値
- 1.80
- 買値
- 2.10
- 安値
- 1.75
- 高値
- 1.88
- 出来高
- 195
- 1日の変化
- -0.55%
- 1ヶ月の変化
- -7.69%
- 6ヶ月の変化
- -47.52%
- 1年の変化
- -66.67%
