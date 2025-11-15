- Genel bakış
KDK: Kodiak AI, Inc.
KDK fiyatı bugün 3.53% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.14 ve Yüksek fiyatı olarak 6.89 aralığında işlem gördü.
Kodiak AI, Inc. hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Sıkça sorulan sorular
KDK hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Kodiak AI, Inc. hisse senedi 6.74 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 6.14 - 6.89 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 6.51 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 764 değerine ulaştı. KDK canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Kodiak AI, Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu?
Kodiak AI, Inc. hisse senedi şu anda 6.74 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -22.97% ve USD değerlerini izler. KDK hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
KDK hisse senedi nasıl alınır?
Kodiak AI, Inc. hisselerini şu anki 6.74 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 6.74 ve Ask 7.04 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 764 ve günlük değişim oranı 5.48% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte KDK fiyat hareketlerini takip edin.
KDK hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Kodiak AI, Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 5.77 - 10.48 ve mevcut fiyatı 6.74 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 6.74 veya Ask 7.04 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -27.14% ve 6 aylık değişim oranı -22.97% değerlerini karşılaştırır. KDK fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Kodiak AI, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Kodiak AI, Inc. hisse senedi yıllık olarak 10.48 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 5.77 - 10.48). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 6.51 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Kodiak AI, Inc. performansını takip edin.
Kodiak AI, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Kodiak AI, Inc. (KDK) hisse senedi yıllık olarak en düşük 5.77 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 6.74 ve hareket ettiği yıllık aralık 5.77 - 10.48 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki KDK fiyat hareketlerini izleyin.
KDK hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Kodiak AI, Inc. geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 6.51 ve yıllık değişim oranı -22.97% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 6.51
- Açılış
- 6.39
- Satış
- 6.74
- Alış
- 7.04
- Düşük
- 6.14
- Yüksek
- 6.89
- Hacim
- 764
- Günlük değişim
- 3.53%
- Aylık değişim
- -27.14%
- 6 aylık değişim
- -22.97%
- Yıllık değişim
- -22.97%