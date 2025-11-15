KDK hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Kodiak AI, Inc. hisse senedi 6.74 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 6.14 - 6.89 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 6.51 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 764 değerine ulaştı. KDK canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Kodiak AI, Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu? Kodiak AI, Inc. hisse senedi şu anda 6.74 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -22.97% ve USD değerlerini izler. KDK hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

KDK hisse senedi nasıl alınır? Kodiak AI, Inc. hisselerini şu anki 6.74 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 6.74 ve Ask 7.04 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 764 ve günlük değişim oranı 5.48% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte KDK fiyat hareketlerini takip edin.

KDK hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Kodiak AI, Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 5.77 - 10.48 ve mevcut fiyatı 6.74 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 6.74 veya Ask 7.04 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -27.14% ve 6 aylık değişim oranı -22.97% değerlerini karşılaştırır. KDK fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Kodiak AI, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Kodiak AI, Inc. hisse senedi yıllık olarak 10.48 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 5.77 - 10.48). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 6.51 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Kodiak AI, Inc. performansını takip edin.

Kodiak AI, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Kodiak AI, Inc. (KDK) hisse senedi yıllık olarak en düşük 5.77 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 6.74 ve hareket ettiği yıllık aralık 5.77 - 10.48 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki KDK fiyat hareketlerini izleyin.