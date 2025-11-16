- 概要
KDK: Kodiak AI, Inc.
KDKの今日の為替レートは、3.53%変化しました。日中、通貨は1あたり6.14の安値と6.89の高値で取引されました。
Kodiak AI, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
KDK株の現在の価格は？
Kodiak AI, Inc.の株価は本日6.74です。6.14 - 6.89内で取引され、前日の終値は6.51、取引量は764に達しました。KDKのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Kodiak AI, Inc.の株は配当を出しますか？
Kodiak AI, Inc.の現在の価格は6.74です。配当方針は会社によりますが、投資家は-22.97%やUSDにも注目します。KDKの動きはライブチャートで確認できます。
KDK株を買う方法は？
Kodiak AI, Inc.の株は現在6.74で購入可能です。注文は通常6.74または7.04付近で行われ、764や5.48%が市場の動きを示します。KDKの最新情報はライブチャートで確認できます。
KDK株に投資する方法は？
Kodiak AI, Inc.への投資では、年間の値幅5.77 - 10.48と現在の6.74を考慮します。注文は多くの場合6.74や7.04で行われる前に、-27.14%や-22.97%と比較されます。KDKの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Kodiak AI, Inc.の株の最高値は？
Kodiak AI, Inc.の過去1年の最高値は10.48でした。5.77 - 10.48内で株価は大きく変動し、6.51と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Kodiak AI, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Kodiak AI, Inc.の株の最低値は？
Kodiak AI, Inc.(KDK)の年間最安値は5.77でした。現在の6.74や5.77 - 10.48と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。KDKの動きはライブチャートで確認できます。
KDKの株式分割はいつ行われましたか？
Kodiak AI, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、6.51、-22.97%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 6.51
- 始値
- 6.39
- 買値
- 6.74
- 買値
- 7.04
- 安値
- 6.14
- 高値
- 6.89
- 出来高
- 764
- 1日の変化
- 3.53%
- 1ヶ月の変化
- -27.14%
- 6ヶ月の変化
- -22.97%
- 1年の変化
- -22.97%