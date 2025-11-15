- Panorámica
KDK: Kodiak AI, Inc.
El tipo de cambio de KDK de hoy ha cambiado un 3.53%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6.14, mientras que el máximo ha alcanzado 6.89.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Kodiak AI, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de KDK hoy?
Kodiak AI, Inc. (KDK) se evalúa hoy en 6.74. El instrumento se negocia dentro de 6.14 - 6.89; el cierre de ayer ha sido 6.51 y el volumen comercial ha alcanzado 764. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios KDK en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Kodiak AI, Inc.?
Kodiak AI, Inc. se evalúa actualmente en 6.74. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -22.97% y USD. Monitoree los movimientos de KDK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de KDK?
Puede comprar acciones de Kodiak AI, Inc. (KDK) al precio actual de 6.74. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 6.74 o 7.04, mientras que 764 y 5.48% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de KDK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de KDK?
Invertir en Kodiak AI, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 5.77 - 10.48 y el precio actual 6.74. Muchos comparan -27.14% y -22.97% antes de colocar órdenes en 6.74 o 7.04. Estudie los cambios diarios de precios de KDK en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Kodiak AI, Inc.?
El precio más alto de Kodiak AI, Inc. (KDK) en el último año ha sido 10.48. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 5.77 - 10.48, una comparación con 6.51 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Kodiak AI, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Kodiak AI, Inc.?
El precio más bajo de Kodiak AI, Inc. (KDK) para el año ha sido 5.77. La comparación con los actuales 6.74 y 5.77 - 10.48 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de KDK en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de KDK?
En el pasado, Kodiak AI, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 6.51 y -22.97% después de las acciones corporativas.
