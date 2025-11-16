报价部分
货币 / KDK
KDK: Kodiak AI, Inc.

6.74 USD 0.23 (3.53%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日KDK汇率已更改3.53%。当日，交易品种以低点6.14和高点6.89进行交易。

关注Kodiak AI, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

KDK股票今天的价格是多少？

Kodiak AI, Inc.股票今天的定价为6.74。它在6.14 - 6.89范围内交易，昨天的收盘价为6.51，交易量达到764。KDK的实时价格图表显示了这些更新。

Kodiak AI, Inc.股票是否支付股息？

Kodiak AI, Inc.目前的价值为6.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-22.97%和USD。实时查看图表以跟踪KDK走势。

如何购买KDK股票？

您可以以6.74的当前价格购买Kodiak AI, Inc.股票。订单通常设置在6.74或7.04附近，而764和5.48%显示市场活动。立即关注KDK的实时图表更新。

如何投资KDK股票？

投资Kodiak AI, Inc.需要考虑年度范围5.77 - 10.48和当前价格6.74。许多人在以6.74或7.04下订单之前，会比较-27.14%和。实时查看KDK价格图表，了解每日变化。

Kodiak AI, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Kodiak AI, Inc.的最高价格是10.48。在5.77 - 10.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Kodiak AI, Inc.的绩效。

Kodiak AI, Inc.股票的最低价格是多少？

Kodiak AI, Inc.（KDK）的最低价格为5.77。将其与当前的6.74和5.77 - 10.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KDK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KDK股票是什么时候拆分的？

Kodiak AI, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.51和-22.97%中可见。

日范围
6.14 6.89
年范围
5.77 10.48
前一天收盘价
6.51
开盘价
6.39
卖价
6.74
买价
7.04
最低价
6.14
最高价
6.89
交易量
764
日变化
3.53%
月变化
-27.14%
6个月变化
-22.97%
年变化
-22.97%
16 十一月, 星期日