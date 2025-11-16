KDK: Kodiak AI, Inc.
今日KDK汇率已更改3.53%。当日，交易品种以低点6.14和高点6.89进行交易。
关注Kodiak AI, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
KDK股票今天的价格是多少？
Kodiak AI, Inc.股票今天的定价为6.74。它在6.14 - 6.89范围内交易，昨天的收盘价为6.51，交易量达到764。KDK的实时价格图表显示了这些更新。
Kodiak AI, Inc.股票是否支付股息？
Kodiak AI, Inc.目前的价值为6.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-22.97%和USD。实时查看图表以跟踪KDK走势。
如何购买KDK股票？
您可以以6.74的当前价格购买Kodiak AI, Inc.股票。订单通常设置在6.74或7.04附近，而764和5.48%显示市场活动。立即关注KDK的实时图表更新。
如何投资KDK股票？
投资Kodiak AI, Inc.需要考虑年度范围5.77 - 10.48和当前价格6.74。许多人在以6.74或7.04下订单之前，会比较-27.14%和。实时查看KDK价格图表，了解每日变化。
Kodiak AI, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Kodiak AI, Inc.的最高价格是10.48。在5.77 - 10.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Kodiak AI, Inc.的绩效。
Kodiak AI, Inc.股票的最低价格是多少？
Kodiak AI, Inc.（KDK）的最低价格为5.77。将其与当前的6.74和5.77 - 10.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KDK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KDK股票是什么时候拆分的？
Kodiak AI, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.51和-22.97%中可见。
- 前一天收盘价
- 6.51
- 开盘价
- 6.39
- 卖价
- 6.74
- 买价
- 7.04
- 最低价
- 6.14
- 最高价
- 6.89
- 交易量
- 764
- 日变化
- 3.53%
- 月变化
- -27.14%
- 6个月变化
- -22.97%
- 年变化
- -22.97%