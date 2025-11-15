- Visão do mercado
KDK: Kodiak AI, Inc.
A taxa do KDK para hoje mudou para 3.53%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.14 e o mais alto foi 6.89.
Veja a dinâmica do par de moedas Kodiak AI, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de KDK hoje?
Hoje Kodiak AI, Inc. (KDK) está avaliado em 6.74. O instrumento é negociado dentro de 6.14 - 6.89, o fechamento de ontem foi 6.51, e o volume de negociação atingiu 764. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de KDK em tempo real.
As ações de Kodiak AI, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Kodiak AI, Inc. está avaliado em 6.74. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -22.97% e USD. Monitore os movimentos de KDK no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de KDK?
Você pode comprar ações de Kodiak AI, Inc. (KDK) pelo preço atual 6.74. Ordens geralmente são executadas perto de 6.74 ou 7.04, enquanto 764 e 5.48% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de KDK no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de KDK?
Investir em Kodiak AI, Inc. envolve considerar a faixa anual 5.77 - 10.48 e o preço atual 6.74. Muitos comparam -27.14% e -22.97% antes de enviar ordens em 6.74 ou 7.04. Estude as mudanças diárias de preço de KDK no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Kodiak AI, Inc.?
O maior preço de Kodiak AI, Inc. (KDK) no último ano foi 10.48. As ações oscilaram bastante dentro de 5.77 - 10.48, e a comparação com 6.51 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Kodiak AI, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Kodiak AI, Inc.?
O menor preço de Kodiak AI, Inc. (KDK) no ano foi 5.77. A comparação com o preço atual 6.74 e 5.77 - 10.48 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de KDK em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de KDK?
No passado Kodiak AI, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 6.51 e -22.97% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 6.51
- Open
- 6.39
- Bid
- 6.74
- Ask
- 7.04
- Low
- 6.14
- High
- 6.89
- Volume
- 764
- Mudança diária
- 3.53%
- Mudança mensal
- -27.14%
- Mudança de 6 meses
- -22.97%
- Mudança anual
- -22.97%