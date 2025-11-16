- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
KDK: Kodiak AI, Inc.
Le taux de change de KDK a changé de 3.53% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.14 et à un maximum de 6.89.
Suivez la dynamique Kodiak AI, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action KDK aujourd'hui ?
L'action Kodiak AI, Inc. est cotée à 6.74 aujourd'hui. Elle se négocie dans 6.14 - 6.89, a clôturé hier à 6.51 et son volume d'échange a atteint 764. Le graphique en temps réel du cours de KDK présente ces mises à jour.
L'action Kodiak AI, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Kodiak AI, Inc. est actuellement valorisé à 6.74. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -22.97% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de KDK.
Comment acheter des actions KDK ?
Vous pouvez acheter des actions Kodiak AI, Inc. au cours actuel de 6.74. Les ordres sont généralement placés à proximité de 6.74 ou de 7.04, le 764 et le 5.48% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de KDK sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action KDK ?
Investir dans Kodiak AI, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 5.77 - 10.48 et le prix actuel 6.74. Beaucoup comparent -27.14% et -22.97% avant de passer des ordres à 6.74 ou 7.04. Consultez le graphique du cours de KDK en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Kodiak AI, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Kodiak AI, Inc. l'année dernière était 10.48. Au cours de 5.77 - 10.48, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 6.51 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Kodiak AI, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Kodiak AI, Inc. ?
Le cours le plus bas de Kodiak AI, Inc. (KDK) sur l'année a été 5.77. Sa comparaison avec 6.74 et 5.77 - 10.48 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de KDK sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action KDK a-t-elle été divisée ?
Kodiak AI, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 6.51 et -22.97% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 6.51
- Ouverture
- 6.39
- Bid
- 6.74
- Ask
- 7.04
- Plus Bas
- 6.14
- Plus Haut
- 6.89
- Volume
- 764
- Changement quotidien
- 3.53%
- Changement Mensuel
- -27.14%
- Changement à 6 Mois
- -22.97%
- Changement Annuel
- -22.97%