KDK: Kodiak AI, Inc.
Der Wechselkurs von KDK hat sich für heute um 3.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.14 bis zu einem Hoch von 6.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kodiak AI, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von KDK heute?
Die Aktie von Kodiak AI, Inc. (KDK) notiert heute bei 6.74. Sie wird innerhalb einer Spanne von 6.14 - 6.89 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 6.51 und das Handelsvolumen erreichte 764. Das Live-Chart von KDK zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie KDK Dividenden?
Kodiak AI, Inc. wird derzeit mit 6.74 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -22.97% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von KDK zu verfolgen.
Wie kaufe ich KDK-Aktien?
Sie können Aktien von Kodiak AI, Inc. (KDK) zum aktuellen Kurs von 6.74 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 6.74 oder 7.04 platziert, während 764 und 5.48% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von KDK auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in KDK-Aktien?
Bei einer Investition in Kodiak AI, Inc. müssen die jährliche Spanne 5.77 - 10.48 und der aktuelle Kurs 6.74 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -27.14% und -22.97%, bevor sie Orders zu 6.74 oder 7.04 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von KDK.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Kodiak AI, Inc.?
Der höchste Kurs von Kodiak AI, Inc. (KDK) im vergangenen Jahr lag bei 10.48. Innerhalb von 5.77 - 10.48 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 6.51 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Kodiak AI, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Kodiak AI, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Kodiak AI, Inc. (KDK) im Laufe des Jahres betrug 5.77. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 6.74 und der Spanne 5.77 - 10.48 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von KDK live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von KDK statt?
Kodiak AI, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 6.51 und -22.97% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.51
- Eröffnung
- 6.39
- Bid
- 6.74
- Ask
- 7.04
- Tief
- 6.14
- Hoch
- 6.89
- Volumen
- 764
- Tagesänderung
- 3.53%
- Monatsänderung
- -27.14%
- 6-Monatsänderung
- -22.97%
- Jahresänderung
- -22.97%