KDK: Kodiak AI, Inc.
Курс KDK за сегодня изменился на 3.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.14, а максимальная — 6.89.
Следите за динамикой Kodiak AI, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KDK сегодня?
Kodiak AI, Inc. (KDK) сегодня оценивается на уровне 6.74. Инструмент торгуется в пределах 6.14 - 6.89, вчерашнее закрытие составило 6.51, а торговый объем достиг 764. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KDK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Kodiak AI, Inc.?
Kodiak AI, Inc. в настоящее время оценивается в 6.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -22.97% и USD. Отслеживайте движения KDK на графике в реальном времени.
Как купить акции KDK?
Вы можете купить акции Kodiak AI, Inc. (KDK) по текущей цене 6.74. Ордера обычно размещаются около 6.74 или 7.04, тогда как 764 и 5.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KDK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KDK?
Инвестирование в Kodiak AI, Inc. предполагает учет годового диапазона 5.77 - 10.48 и текущей цены 6.74. Многие сравнивают -27.14% и -22.97% перед размещением ордеров на 6.74 или 7.04. Изучайте ежедневные изменения цены KDK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Kodiak AI, Inc.?
Самая высокая цена Kodiak AI, Inc. (KDK) за последний год составила 10.48. Акции заметно колебались в пределах 5.77 - 10.48, сравнение с 6.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Kodiak AI, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Kodiak AI, Inc.?
Самая низкая цена Kodiak AI, Inc. (KDK) за год составила 5.77. Сравнение с текущими 6.74 и 5.77 - 10.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KDK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KDK?
В прошлом Kodiak AI, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.51 и -22.97% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 6.51
- Open
- 6.39
- Bid
- 6.74
- Ask
- 7.04
- Low
- 6.14
- High
- 6.89
- Объем
- 764
- Дневное изменение
- 3.53%
- Месячное изменение
- -27.14%
- 6-месячное изменение
- -22.97%
- Годовое изменение
- -22.97%