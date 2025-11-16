КотировкиРазделы
KDK: Kodiak AI, Inc.

6.74 USD 0.23 (3.53%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KDK за сегодня изменился на 3.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.14, а максимальная — 6.89.

Следите за динамикой Kodiak AI, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KDK сегодня?

Kodiak AI, Inc. (KDK) сегодня оценивается на уровне 6.74. Инструмент торгуется в пределах 6.14 - 6.89, вчерашнее закрытие составило 6.51, а торговый объем достиг 764. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KDK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Kodiak AI, Inc.?

Kodiak AI, Inc. в настоящее время оценивается в 6.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -22.97% и USD. Отслеживайте движения KDK на графике в реальном времени.

Как купить акции KDK?

Вы можете купить акции Kodiak AI, Inc. (KDK) по текущей цене 6.74. Ордера обычно размещаются около 6.74 или 7.04, тогда как 764 и 5.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KDK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KDK?

Инвестирование в Kodiak AI, Inc. предполагает учет годового диапазона 5.77 - 10.48 и текущей цены 6.74. Многие сравнивают -27.14% и -22.97% перед размещением ордеров на 6.74 или 7.04. Изучайте ежедневные изменения цены KDK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Kodiak AI, Inc.?

Самая высокая цена Kodiak AI, Inc. (KDK) за последний год составила 10.48. Акции заметно колебались в пределах 5.77 - 10.48, сравнение с 6.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Kodiak AI, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Kodiak AI, Inc.?

Самая низкая цена Kodiak AI, Inc. (KDK) за год составила 5.77. Сравнение с текущими 6.74 и 5.77 - 10.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KDK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KDK?

В прошлом Kodiak AI, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.51 и -22.97% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
6.14 6.89
Годовой диапазон
5.77 10.48
Предыдущее закрытие
6.51
Open
6.39
Bid
6.74
Ask
7.04
Low
6.14
High
6.89
Объем
764
Дневное изменение
3.53%
Месячное изменение
-27.14%
6-месячное изменение
-22.97%
Годовое изменение
-22.97%
16 ноября, воскресенье