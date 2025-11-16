Курс KDK за сегодня изменился на 3.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.14, а максимальная — 6.89.

Следите за динамикой Kodiak AI, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.