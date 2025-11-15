- Panoramica
KDK: Kodiak AI, Inc.
Il tasso di cambio KDK ha avuto una variazione del 3.53% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.14 e ad un massimo di 6.89.
Segui le dinamiche di Kodiak AI, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni KDK oggi?
Oggi le azioni Kodiak AI, Inc. sono prezzate a 6.74. Viene scambiato all'interno di 6.14 - 6.89, la chiusura di ieri è stata 6.51 e il volume degli scambi ha raggiunto 764. Il grafico dei prezzi in tempo reale di KDK mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Kodiak AI, Inc. pagano dividendi?
Kodiak AI, Inc. è attualmente valutato a 6.74. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -22.97% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di KDK.
Come acquistare azioni KDK?
Puoi acquistare azioni Kodiak AI, Inc. al prezzo attuale di 6.74. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 6.74 o 7.04, mentre 764 e 5.48% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di KDK sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni KDK?
Investire in Kodiak AI, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 5.77 - 10.48 e il prezzo attuale 6.74. Molti confrontano -27.14% e -22.97% prima di effettuare ordini su 6.74 o 7.04. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di KDK con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Kodiak AI, Inc.?
Il prezzo massimo di Kodiak AI, Inc. nell'ultimo anno è stato 10.48. All'interno di 5.77 - 10.48, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 6.51 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Kodiak AI, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Kodiak AI, Inc.?
Il prezzo più basso di Kodiak AI, Inc. (KDK) nel corso dell'anno è stato 5.77. Confrontandolo con gli attuali 6.74 e 5.77 - 10.48 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda KDK muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di KDK?
Kodiak AI, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 6.51 e -22.97%.
- Chiusura Precedente
- 6.51
- Apertura
- 6.39
- Bid
- 6.74
- Ask
- 7.04
- Minimo
- 6.14
- Massimo
- 6.89
- Volume
- 764
- Variazione giornaliera
- 3.53%
- Variazione Mensile
- -27.14%
- Variazione Semestrale
- -22.97%
- Variazione Annuale
- -22.97%