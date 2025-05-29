FiyatlarBölümler
Dövizler / KALU
KALU: Kaiser Aluminum Corporation

77.20 USD 1.66 (2.10%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KALU fiyatı bugün -2.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 77.01 ve Yüksek fiyatı olarak 79.12 aralığında işlem gördü.

Kaiser Aluminum Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
77.01 79.12
Yıllık aralık
46.81 97.00
Önceki kapanış
78.86
Açılış
79.00
Satış
77.20
Alış
77.50
Düşük
77.01
Yüksek
79.12
Hacim
336
Günlük değişim
-2.10%
Aylık değişim
0.89%
6 aylık değişim
27.62%
Yıllık değişim
7.25%
