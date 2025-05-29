Dövizler / KALU
KALU: Kaiser Aluminum Corporation
77.20 USD 1.66 (2.10%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
KALU fiyatı bugün -2.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 77.01 ve Yüksek fiyatı olarak 79.12 aralığında işlem gördü.
Kaiser Aluminum Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
77.01 79.12
Yıllık aralık
46.81 97.00
- Önceki kapanış
- 78.86
- Açılış
- 79.00
- Satış
- 77.20
- Alış
- 77.50
- Düşük
- 77.01
- Yüksek
- 79.12
- Hacim
- 336
- Günlük değişim
- -2.10%
- Aylık değişim
- 0.89%
- 6 aylık değişim
- 27.62%
- Yıllık değişim
- 7.25%
21 Eylül, Pazar