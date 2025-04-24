CotizacionesSecciones
KALU
KALU: Kaiser Aluminum Corporation

76.88 USD 0.61 (0.79%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de KALU de hoy ha cambiado un -0.79%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 76.74, mientras que el máximo ha alcanzado 79.54.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Kaiser Aluminum Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
76.74 79.54
Rango anual
46.81 97.00
Cierres anteriores
77.49
Open
77.05
Bid
76.88
Ask
77.18
Low
76.74
High
79.54
Volumen
174
Cambio diario
-0.79%
Cambio mensual
0.47%
Cambio a 6 meses
27.10%
Cambio anual
6.81%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B