货币 / KALU
KALU: Kaiser Aluminum Corporation
77.66 USD 0.17 (0.22%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KALU汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点77.32和高点78.49进行交易。
关注Kaiser Aluminum Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
KALU新闻
日范围
77.32 78.49
年范围
46.81 97.00
- 前一天收盘价
- 77.49
- 开盘价
- 77.58
- 卖价
- 77.66
- 买价
- 77.96
- 最低价
- 77.32
- 最高价
- 78.49
- 交易量
- 30
- 日变化
- 0.22%
- 月变化
- 1.49%
- 6个月变化
- 28.38%
- 年变化
- 7.89%
