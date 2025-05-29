KurseKategorien
Währungen / KALU
KALU: Kaiser Aluminum Corporation

78.86 USD 1.98 (2.58%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KALU hat sich für heute um 2.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 76.07 bis zu einem Hoch von 79.16 gehandelt.

Verfolgen Sie die Kaiser Aluminum Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
76.07 79.16
Jahresspanne
46.81 97.00
Vorheriger Schlusskurs
76.88
Eröffnung
77.61
Bid
78.86
Ask
79.16
Tief
76.07
Hoch
79.16
Volumen
281
Tagesänderung
2.58%
Monatsänderung
3.06%
6-Monatsänderung
30.37%
Jahresänderung
9.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K