Währungen / KALU
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
KALU: Kaiser Aluminum Corporation
78.86 USD 1.98 (2.58%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KALU hat sich für heute um 2.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 76.07 bis zu einem Hoch von 79.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kaiser Aluminum Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KALU News
- Kaiser Aluminum beruft Branchenveteran James Hoffman in den Verwaltungsrat
- Kaiser Aluminum appoints metals industry veteran James Hoffman to board
- Kaiser (KALU) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
- Are Investors Undervaluing Kaiser Aluminum (KALU) Right Now?
- Is Kaiser Aluminum (KALU) Stock Undervalued Right Now?
- Carpenter Technology: The Strong Bottom Line Could Drive Further Gains (Rating Upgrade)
- 3 Industrial Stocks to Ride the 2025 Manufacturing Rebound
- Kaiser (KALU) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- Is Kaiser Aluminum (KALU) a Great Value Stock Right Now?
- 2 High-Growth Stocks to Buy for Value: ADRNY, KALU
- Zacks Industry Outlook Highlights ESAB, TriMas and Kaiser Aluminum
- 3 Reasons Growth Investors Will Love Kaiser (KALU)
- Should Value Investors Buy Kaiser Aluminum (KALU) Stock?
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- Kaiser Aluminum Corporation (KALU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Kaiser Aluminum stock hits 52-week high at $97.00
- Kaiser Aluminum Q2 2025 slides: Raises EBITDA outlook despite investment costs
- Kaiser Aluminum (KALU) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Kaiser earnings beat by $0.44, revenue topped estimates
- Top 2 Materials Stocks You May Want To Dump This Quarter - Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU), Nucor (NYSE:NUE)
- Kaiser Profit Popped 132% Last Quarter; Its Stock Is Up 59% In 3 Months
- Kaiser Aluminum appoints Glenda Minor to board of directors
- Benchmark maintains Boeing stock Buy rating, $215 target
- Kaiser Aluminum Corporation Publishes 2024 Sustainability Report
Tagesspanne
76.07 79.16
Jahresspanne
46.81 97.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 76.88
- Eröffnung
- 77.61
- Bid
- 78.86
- Ask
- 79.16
- Tief
- 76.07
- Hoch
- 79.16
- Volumen
- 281
- Tagesänderung
- 2.58%
- Monatsänderung
- 3.06%
- 6-Monatsänderung
- 30.37%
- Jahresänderung
- 9.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K