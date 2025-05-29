Valute / KALU
KALU: Kaiser Aluminum Corporation
77.20 USD 1.66 (2.10%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KALU ha avuto una variazione del -2.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 77.01 e ad un massimo di 79.12.
Segui le dinamiche di Kaiser Aluminum Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
77.01 79.12
Intervallo Annuale
46.81 97.00
- Chiusura Precedente
- 78.86
- Apertura
- 79.00
- Bid
- 77.20
- Ask
- 77.50
- Minimo
- 77.01
- Massimo
- 79.12
- Volume
- 336
- Variazione giornaliera
- -2.10%
- Variazione Mensile
- 0.89%
- Variazione Semestrale
- 27.62%
- Variazione Annuale
- 7.25%
20 settembre, sabato