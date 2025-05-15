Moedas / KALU
KALU: Kaiser Aluminum Corporation
78.04 USD 1.16 (1.51%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KALU para hoje mudou para 1.51%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 76.07 e o mais alto foi 78.12.
Veja a dinâmica do par de moedas Kaiser Aluminum Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
76.07 78.12
Faixa anual
46.81 97.00
- Fechamento anterior
- 76.88
- Open
- 77.61
- Bid
- 78.04
- Ask
- 78.34
- Low
- 76.07
- High
- 78.12
- Volume
- 58
- Mudança diária
- 1.51%
- Mudança mensal
- 1.99%
- Mudança de 6 meses
- 29.01%
- Mudança anual
- 8.42%
