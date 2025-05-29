通貨 / KALU
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
KALU: Kaiser Aluminum Corporation
78.86 USD 1.98 (2.58%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KALUの今日の為替レートは、2.58%変化しました。日中、通貨は1あたり76.07の安値と79.16の高値で取引されました。
Kaiser Aluminum Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KALU News
- カイザー・アルミニウム、金属業界のベテラン ジェームズ・ホフマンを取締役に任命
- Kaiser Aluminum appoints metals industry veteran James Hoffman to board
- Kaiser (KALU) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
- Are Investors Undervaluing Kaiser Aluminum (KALU) Right Now?
- Is Kaiser Aluminum (KALU) Stock Undervalued Right Now?
- Carpenter Technology: The Strong Bottom Line Could Drive Further Gains (Rating Upgrade)
- 3 Industrial Stocks to Ride the 2025 Manufacturing Rebound
- Kaiser (KALU) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- Is Kaiser Aluminum (KALU) a Great Value Stock Right Now?
- 2 High-Growth Stocks to Buy for Value: ADRNY, KALU
- Zacks Industry Outlook Highlights ESAB, TriMas and Kaiser Aluminum
- 3 Reasons Growth Investors Will Love Kaiser (KALU)
- Should Value Investors Buy Kaiser Aluminum (KALU) Stock?
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- Kaiser Aluminum Corporation (KALU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Kaiser Aluminum stock hits 52-week high at $97.00
- Kaiser Aluminum Q2 2025 slides: Raises EBITDA outlook despite investment costs
- Kaiser Aluminum (KALU) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Kaiser earnings beat by $0.44, revenue topped estimates
- Top 2 Materials Stocks You May Want To Dump This Quarter - Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU), Nucor (NYSE:NUE)
- Kaiser Profit Popped 132% Last Quarter; Its Stock Is Up 59% In 3 Months
- Kaiser Aluminum appoints Glenda Minor to board of directors
- Benchmark maintains Boeing stock Buy rating, $215 target
- Kaiser Aluminum Corporation Publishes 2024 Sustainability Report
1日のレンジ
76.07 79.16
1年のレンジ
46.81 97.00
- 以前の終値
- 76.88
- 始値
- 77.61
- 買値
- 78.86
- 買値
- 79.16
- 安値
- 76.07
- 高値
- 79.16
- 出来高
- 281
- 1日の変化
- 2.58%
- 1ヶ月の変化
- 3.06%
- 6ヶ月の変化
- 30.37%
- 1年の変化
- 9.56%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K