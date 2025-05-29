クォートセクション
通貨 / KALU
KALU: Kaiser Aluminum Corporation

78.86 USD 1.98 (2.58%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KALUの今日の為替レートは、2.58%変化しました。日中、通貨は1あたり76.07の安値と79.16の高値で取引されました。

Kaiser Aluminum Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
76.07 79.16
1年のレンジ
46.81 97.00
以前の終値
76.88
始値
77.61
買値
78.86
買値
79.16
安値
76.07
高値
79.16
出来高
281
1日の変化
2.58%
1ヶ月の変化
3.06%
6ヶ月の変化
30.37%
1年の変化
9.56%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K