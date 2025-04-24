КотировкиРазделы
Валюты / KALU
KALU: Kaiser Aluminum Corporation

77.49 USD 0.13 (0.17%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KALU за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 76.62, а максимальная — 77.83.

Следите за динамикой Kaiser Aluminum Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
76.62 77.83
Годовой диапазон
46.81 97.00
Предыдущее закрытие
77.36
Open
77.59
Bid
77.49
Ask
77.79
Low
76.62
High
77.83
Объем
164
Дневное изменение
0.17%
Месячное изменение
1.27%
6-месячное изменение
28.10%
Годовое изменение
7.65%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.