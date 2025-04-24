Валюты / KALU
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
KALU: Kaiser Aluminum Corporation
77.49 USD 0.13 (0.17%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KALU за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 76.62, а максимальная — 77.83.
Следите за динамикой Kaiser Aluminum Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости KALU
- Is Kaiser Aluminum (KALU) Stock Undervalued Right Now?
- Carpenter Technology: The Strong Bottom Line Could Drive Further Gains (Rating Upgrade)
- 3 Industrial Stocks to Ride the 2025 Manufacturing Rebound
- Kaiser (KALU) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- Is Kaiser Aluminum (KALU) a Great Value Stock Right Now?
- 2 High-Growth Stocks to Buy for Value: ADRNY, KALU
- Zacks Industry Outlook Highlights ESAB, TriMas and Kaiser Aluminum
- 3 Reasons Growth Investors Will Love Kaiser (KALU)
- Should Value Investors Buy Kaiser Aluminum (KALU) Stock?
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- Kaiser Aluminum Corporation (KALU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Kaiser Aluminum stock hits 52-week high at $97.00
- Kaiser Aluminum Q2 2025 slides: Raises EBITDA outlook despite investment costs
- Kaiser Aluminum (KALU) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Kaiser earnings beat by $0.44, revenue topped estimates
- Top 2 Materials Stocks You May Want To Dump This Quarter - Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU), Nucor (NYSE:NUE)
- Kaiser Profit Popped 132% Last Quarter; Its Stock Is Up 59% In 3 Months
- Kaiser Aluminum appoints Glenda Minor to board of directors
- Benchmark maintains Boeing stock Buy rating, $215 target
- Kaiser Aluminum Corporation Publishes 2024 Sustainability Report
- Constellium Stock Faces Challenges In Aluminum Market (NYSE:CSTM)
- AZZ outlook revised to positive by Fitch, IDR affirmed at ’BB’
- IBM, Nokia, Alaska Air Group And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
- Why ServiceNow Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alpha Cognition (NASDAQ:ACOG), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
Дневной диапазон
76.62 77.83
Годовой диапазон
46.81 97.00
- Предыдущее закрытие
- 77.36
- Open
- 77.59
- Bid
- 77.49
- Ask
- 77.79
- Low
- 76.62
- High
- 77.83
- Объем
- 164
- Дневное изменение
- 0.17%
- Месячное изменение
- 1.27%
- 6-месячное изменение
- 28.10%
- Годовое изменение
- 7.65%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.