Devises / KALU
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
KALU: Kaiser Aluminum Corporation
77.20 USD 1.66 (2.10%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de KALU a changé de -2.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 77.01 et à un maximum de 79.12.
Suivez la dynamique Kaiser Aluminum Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KALU Nouvelles
- Kaiser Aluminum nomme le vétéran de l’industrie métallurgique James Hoffman à son conseil d’administration
- Kaiser Aluminum appoints metals industry veteran James Hoffman to board
- Kaiser (KALU) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
- Are Investors Undervaluing Kaiser Aluminum (KALU) Right Now?
- Is Kaiser Aluminum (KALU) Stock Undervalued Right Now?
- Carpenter Technology: The Strong Bottom Line Could Drive Further Gains (Rating Upgrade)
- 3 Industrial Stocks to Ride the 2025 Manufacturing Rebound
- Kaiser (KALU) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- Is Kaiser Aluminum (KALU) a Great Value Stock Right Now?
- 2 High-Growth Stocks to Buy for Value: ADRNY, KALU
- Zacks Industry Outlook Highlights ESAB, TriMas and Kaiser Aluminum
- 3 Reasons Growth Investors Will Love Kaiser (KALU)
- Should Value Investors Buy Kaiser Aluminum (KALU) Stock?
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- Kaiser Aluminum Corporation (KALU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Kaiser Aluminum stock hits 52-week high at $97.00
- Kaiser Aluminum Q2 2025 slides: Raises EBITDA outlook despite investment costs
- Kaiser Aluminum (KALU) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Kaiser earnings beat by $0.44, revenue topped estimates
- Top 2 Materials Stocks You May Want To Dump This Quarter - Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU), Nucor (NYSE:NUE)
- Kaiser Profit Popped 132% Last Quarter; Its Stock Is Up 59% In 3 Months
- Kaiser Aluminum appoints Glenda Minor to board of directors
- Benchmark maintains Boeing stock Buy rating, $215 target
- Kaiser Aluminum Corporation Publishes 2024 Sustainability Report
Range quotidien
77.01 79.12
Range Annuel
46.81 97.00
- Clôture Précédente
- 78.86
- Ouverture
- 79.00
- Bid
- 77.20
- Ask
- 77.50
- Plus Bas
- 77.01
- Plus Haut
- 79.12
- Volume
- 336
- Changement quotidien
- -2.10%
- Changement Mensuel
- 0.89%
- Changement à 6 Mois
- 27.62%
- Changement Annuel
- 7.25%
20 septembre, samedi