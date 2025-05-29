CotationsSections
Devises / KALU
Retour à Actions

KALU: Kaiser Aluminum Corporation

77.20 USD 1.66 (2.10%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de KALU a changé de -2.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 77.01 et à un maximum de 79.12.

Suivez la dynamique Kaiser Aluminum Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KALU Nouvelles

Range quotidien
77.01 79.12
Range Annuel
46.81 97.00
Clôture Précédente
78.86
Ouverture
79.00
Bid
77.20
Ask
77.50
Plus Bas
77.01
Plus Haut
79.12
Volume
336
Changement quotidien
-2.10%
Changement Mensuel
0.89%
Changement à 6 Mois
27.62%
Changement Annuel
7.25%
20 septembre, samedi