KAI: Kadant Inc
305.47 USD 3.06 (0.99%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
KAI fiyatı bugün -0.99% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 299.29 ve Yüksek fiyatı olarak 306.48 aralığında işlem gördü.
Kadant Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
KAI haberleri
Günlük aralık
299.29 306.48
Yıllık aralık
281.30 429.95
- Önceki kapanış
- 308.53
- Açılış
- 306.32
- Satış
- 305.47
- Alış
- 305.77
- Düşük
- 299.29
- Yüksek
- 306.48
- Hacim
- 407
- Günlük değişim
- -0.99%
- Aylık değişim
- -4.68%
- 6 aylık değişim
- -9.34%
- Yıllık değişim
- -9.49%
21 Eylül, Pazar