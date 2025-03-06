KurseKategorien
KAI: Kadant Inc

308.53 USD 7.72 (2.57%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KAI hat sich für heute um 2.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 301.12 bis zu einem Hoch von 309.72 gehandelt.

Verfolgen Sie die Kadant Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
301.12 309.72
Jahresspanne
281.30 429.95
Vorheriger Schlusskurs
300.81
Eröffnung
305.47
Bid
308.53
Ask
308.83
Tief
301.12
Hoch
309.72
Volumen
153
Tagesänderung
2.57%
Monatsänderung
-3.73%
6-Monatsänderung
-8.43%
Jahresänderung
-8.58%
