KAI: Kadant Inc
308.53 USD 7.72 (2.57%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KAI hat sich für heute um 2.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 301.12 bis zu einem Hoch von 309.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kadant Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
KAI News
Tagesspanne
301.12 309.72
Jahresspanne
281.30 429.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 300.81
- Eröffnung
- 305.47
- Bid
- 308.53
- Ask
- 308.83
- Tief
- 301.12
- Hoch
- 309.72
- Volumen
- 153
- Tagesänderung
- 2.57%
- Monatsänderung
- -3.73%
- 6-Monatsänderung
- -8.43%
- Jahresänderung
- -8.58%
