Moedas / KAI
KAI: Kadant Inc
300.81 USD 7.87 (2.55%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KAI para hoje mudou para -2.55%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 300.41 e o mais alto foi 312.99.
Veja a dinâmica do par de moedas Kadant Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
KAI Notícias
Faixa diária
300.41 312.99
Faixa anual
281.30 429.95
- Fechamento anterior
- 308.68
- Open
- 309.51
- Bid
- 300.81
- Ask
- 301.11
- Low
- 300.41
- High
- 312.99
- Volume
- 162
- Mudança diária
- -2.55%
- Mudança mensal
- -6.14%
- Mudança de 6 meses
- -10.72%
- Mudança anual
- -10.87%
