통화 / KAI
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
KAI: Kadant Inc
305.47 USD 3.06 (0.99%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KAI 환율이 오늘 -0.99%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 299.29이고 고가는 306.48이었습니다.
Kadant Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KAI News
- Kadant Stock: There's Potential, Just Not At This Time (NYSE:KAI)
- Kadant announces $0.34 per share quarterly dividend
- Wasatch Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WMCVX)
- Wasatch Core Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WGROX)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Kadant (KAI) Q2 EPS Beats by 19%
- Kadant (KAI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Kadant Q2 2025 presentation: Earnings beat expectations despite revenue decline
- Earnings call transcript: Kadant Inc Q2 2025 beats earnings expectations, stock surges
- Kadant (KAI) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Kadant earnings beat by $0.37, revenue topped estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Kadant secures $18 million in orders from lumber producers
- Baird Small/Mid Cap Growth Equity Fund Q1 2025 Commentary
- Kadant Inc declares $0.34 quarterly dividend
- Kadant approves $50 million stock repurchase plan
- InvestingPro Fair Value model captures Kadant’s 30% decline from December peak
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 6
- 8 Upcoming Dividend Increases During Volatile Times
- Franklin Electric: A Fascinating Business That Doesn't Warrant Much Optimism (NASDAQ:FELE)
- 10 Companies To Announce Dividend Increases In First Half Of April
- Kadant: A Great, Yet Expensive Business (NYSE:KAI)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Wasatch Small Cap Value Fund Q4 2024 Commentary
일일 변동 비율
299.29 306.48
년간 변동
281.30 429.95
- 이전 종가
- 308.53
- 시가
- 306.32
- Bid
- 305.47
- Ask
- 305.77
- 저가
- 299.29
- 고가
- 306.48
- 볼륨
- 407
- 일일 변동
- -0.99%
- 월 변동
- -4.68%
- 6개월 변동
- -9.34%
- 년간 변동율
- -9.49%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K