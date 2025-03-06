КотировкиРазделы
Валюты / KAI
KAI: Kadant Inc

308.68 USD 5.53 (1.76%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KAI за сегодня изменился на -1.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 307.59, а максимальная — 313.47.

Следите за динамикой Kadant Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
307.59 313.47
Годовой диапазон
281.30 429.95
Предыдущее закрытие
314.21
Open
313.47
Bid
308.68
Ask
308.98
Low
307.59
High
313.47
Объем
124
Дневное изменение
-1.76%
Месячное изменение
-3.68%
6-месячное изменение
-8.38%
Годовое изменение
-8.54%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.