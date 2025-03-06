Валюты / KAI
KAI: Kadant Inc
308.68 USD 5.53 (1.76%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KAI за сегодня изменился на -1.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 307.59, а максимальная — 313.47.
Следите за динамикой Kadant Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости KAI
- Kadant Stock: There's Potential, Just Not At This Time (NYSE:KAI)
- Kadant announces $0.34 per share quarterly dividend
- Wasatch Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WMCVX)
- Wasatch Core Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WGROX)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Kadant (KAI) Q2 EPS Beats by 19%
- Kadant (KAI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Kadant Q2 2025 presentation: Earnings beat expectations despite revenue decline
- Earnings call transcript: Kadant Inc Q2 2025 beats earnings expectations, stock surges
- Kadant (KAI) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Kadant earnings beat by $0.37, revenue topped estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Kadant secures $18 million in orders from lumber producers
- Baird Small/Mid Cap Growth Equity Fund Q1 2025 Commentary
- Kadant Inc declares $0.34 quarterly dividend
- Kadant approves $50 million stock repurchase plan
- InvestingPro Fair Value model captures Kadant’s 30% decline from December peak
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 6
- 8 Upcoming Dividend Increases During Volatile Times
- Franklin Electric: A Fascinating Business That Doesn't Warrant Much Optimism (NASDAQ:FELE)
- 10 Companies To Announce Dividend Increases In First Half Of April
- Kadant: A Great, Yet Expensive Business (NYSE:KAI)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Wasatch Small Cap Value Fund Q4 2024 Commentary
Дневной диапазон
307.59 313.47
Годовой диапазон
281.30 429.95
- Предыдущее закрытие
- 314.21
- Open
- 313.47
- Bid
- 308.68
- Ask
- 308.98
- Low
- 307.59
- High
- 313.47
- Объем
- 124
- Дневное изменение
- -1.76%
- Месячное изменение
- -3.68%
- 6-месячное изменение
- -8.38%
- Годовое изменение
- -8.54%
