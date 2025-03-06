Devises / KAI
KAI: Kadant Inc
305.47 USD 3.06 (0.99%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de KAI a changé de -0.99% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 299.29 et à un maximum de 306.48.
Suivez la dynamique Kadant Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
299.29 306.48
Range Annuel
281.30 429.95
- Clôture Précédente
- 308.53
- Ouverture
- 306.32
- Bid
- 305.47
- Ask
- 305.77
- Plus Bas
- 299.29
- Plus Haut
- 306.48
- Volume
- 407
- Changement quotidien
- -0.99%
- Changement Mensuel
- -4.68%
- Changement à 6 Mois
- -9.34%
- Changement Annuel
- -9.49%
