CotationsSections
Devises / KAI
Retour à Actions

KAI: Kadant Inc

305.47 USD 3.06 (0.99%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de KAI a changé de -0.99% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 299.29 et à un maximum de 306.48.

Suivez la dynamique Kadant Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KAI Nouvelles

Range quotidien
299.29 306.48
Range Annuel
281.30 429.95
Clôture Précédente
308.53
Ouverture
306.32
Bid
305.47
Ask
305.77
Plus Bas
299.29
Plus Haut
306.48
Volume
407
Changement quotidien
-0.99%
Changement Mensuel
-4.68%
Changement à 6 Mois
-9.34%
Changement Annuel
-9.49%
20 septembre, samedi