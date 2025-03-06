クォートセクション
通貨 / KAI
KAI: Kadant Inc

308.53 USD 7.72 (2.57%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KAIの今日の為替レートは、2.57%変化しました。日中、通貨は1あたり301.12の安値と309.72の高値で取引されました。

Kadant Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KAI News

1日のレンジ
301.12 309.72
1年のレンジ
281.30 429.95
以前の終値
300.81
始値
303.63
買値
308.53
買値
308.83
安値
301.12
高値
309.72
出来高
152
1日の変化
2.57%
1ヶ月の変化
-3.73%
6ヶ月の変化
-8.43%
1年の変化
-8.58%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K