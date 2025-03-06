通貨 / KAI
KAI: Kadant Inc
308.53 USD 7.72 (2.57%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KAIの今日の為替レートは、2.57%変化しました。日中、通貨は1あたり301.12の安値と309.72の高値で取引されました。
Kadant Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
301.12 309.72
1年のレンジ
281.30 429.95
- 以前の終値
- 300.81
- 始値
- 303.63
- 買値
- 308.53
- 買値
- 308.83
- 安値
- 301.12
- 高値
- 309.72
- 出来高
- 152
- 1日の変化
- 2.57%
- 1ヶ月の変化
- -3.73%
- 6ヶ月の変化
- -8.43%
- 1年の変化
- -8.58%
