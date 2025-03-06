CotizacionesSecciones
KAI: Kadant Inc

300.81 USD 7.87 (2.55%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de KAI de hoy ha cambiado un -2.55%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 300.41, mientras que el máximo ha alcanzado 312.99.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Kadant Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
300.41 312.99
Rango anual
281.30 429.95
Cierres anteriores
308.68
Open
309.51
Bid
300.81
Ask
301.11
Low
300.41
High
312.99
Volumen
162
Cambio diario
-2.55%
Cambio mensual
-6.14%
Cambio a 6 meses
-10.72%
Cambio anual
-10.87%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B