货币 / KAI
KAI: Kadant Inc
311.36 USD 2.68 (0.87%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KAI汇率已更改0.87%。当日，交易品种以低点307.58和高点312.72进行交易。
关注Kadant Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
KAI新闻
日范围
307.58 312.72
年范围
281.30 429.95
- 前一天收盘价
- 308.68
- 开盘价
- 309.51
- 卖价
- 311.36
- 买价
- 311.66
- 最低价
- 307.58
- 最高价
- 312.72
- 交易量
- 92
- 日变化
- 0.87%
- 月变化
- -2.85%
- 6个月变化
- -7.59%
- 年变化
- -7.74%
