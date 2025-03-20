Dövizler / JANX
JANX: Janux Therapeutics Inc
23.45 USD 0.95 (3.89%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
JANX fiyatı bugün -3.89% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.40 ve Yüksek fiyatı olarak 24.54 aralığında işlem gördü.
Janux Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
23.40 24.54
Yıllık aralık
22.41 71.71
- Önceki kapanış
- 24.40
- Açılış
- 24.40
- Satış
- 23.45
- Alış
- 23.75
- Düşük
- 23.40
- Yüksek
- 24.54
- Hacim
- 2.147 K
- Günlük değişim
- -3.89%
- Aylık değişim
- 2.58%
- 6 aylık değişim
- -11.78%
- Yıllık değişim
- -47.90%
21 Eylül, Pazar