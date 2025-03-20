FiyatlarBölümler
JANX
JANX: Janux Therapeutics Inc

23.45 USD 0.95 (3.89%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

JANX fiyatı bugün -3.89% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.40 ve Yüksek fiyatı olarak 24.54 aralığında işlem gördü.

Janux Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
23.40 24.54
Yıllık aralık
22.41 71.71
Önceki kapanış
24.40
Açılış
24.40
Satış
23.45
Alış
23.75
Düşük
23.40
Yüksek
24.54
Hacim
2.147 K
Günlük değişim
-3.89%
Aylık değişim
2.58%
6 aylık değişim
-11.78%
Yıllık değişim
-47.90%
21 Eylül, Pazar